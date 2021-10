Caen. "C'est un marché qui va encore se développer. Il y a un gros potentiel"

Combien recense-t-on de commerces de seconde main à Caen ?

"Avec le travail conjoint de la Ville, on en a recensé au minimum sept sur le centre-ville. La rue Pémagnie est intéressante car il y a une concentration de boutiques de seconde main au même endroit. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de code d'activité économique qui correspond à ce type d'activité. Ces commerces de seconde main sont répartis dans l'habillement, les biens d'occasion ou la micro-entreprise. Dans ce dernier cas, ils ne sont pas toujours recensés par la CCI."

Ressentez-vous un engouement récent ?

"Oui, l'activité se développe fortement. La première friperie a ouvert en 2010, mais cinq se sont implantés en 2020. On voit bien que cela a explosé en l'espace de deux ans. Ce marché est à la croisée de plusieurs tendances de fond : la prise de conscience sociétale, environnementale et économique de la part des consommateurs. Il y a aussi de plus en plus de e-commerces dans la seconde main et des investisseurs orientés sur le business."

Comment voyez-vous l'avenir du secteur ?

"C'est un marché qui a du potentiel et qui va encore se développer. Il va se spécialiser dans certains secteurs : l'enfant, l'accessoire. Il y a des créneaux sur lesquels il y a encore très peu d'offres, comme l'habillement pour les hommes par exemple. On a deux dossiers en cours de dépôt pour un site en ligne (Regul'art, NDLR) et un autre commerce sur la commune de Moult. Cela prouve que ce marché ne s'adresse plus qu'à la clientèle urbaine. Cela gagne d'autres territoires."