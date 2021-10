Votre horoscope signe par signe du mardi 26 octobre

BELIER

Vous serez plus réceptif et plus disponible que d'ordinaire et votre partenaire en profitera pour se confier. Vous pourriez être surpris !

TAUREAU

Ami Taureau, si vous pensez déjà à la destination de vos futures vacances, commencez pas faire des économies.

GEMEAUX

Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur et rêvez d'une belle rencontre même si ce n'est pas le grand amour, il faudra patienter.

CANCER

On vous pardonnera une ou deux erreurs mais si cela tend à se reproduire trop souvent, vous risquez de vous trouver sur un siège éjectable.

LION

Quelques accrochages sont à craindre mais vous retrouverez vite une tendre complicité avec l'être aimé si vous y mettez du vôtre.

VIERGE

Tout va bien, mais si vous ne faites pas un effort d'empathie envers votre entourage cela pourrait changer assez rapidement.

BALANCE

Amis Balance, Qui va lentement va sûrement. Voilà la devise que vous devriez avoir en tête aujourd’hui

SCORPION

Avant de faire des projets très coûteux, assurez-vous que vous avez pleinement les possibilités financières de vos ambitions.

SAGITTAIRE

Prendre du recul, mettre un peu de distance avec certaines personnes de votre famille ? Pourquoi pas, mais faites-le en douceur.

CAPRICORNE

Réservez-vous des moments d'intimité avec votre moitié. Vous ressentirez le besoin de vous rapprocher et d'ouvrir votre cœur.

VERSEAU

Ne cédez pas à la tentation de tout bouleverser dans le domaine financier, ce ne serait pas raisonnable.

POISSONS

Un projet de retrouvailles qui vous tient à cœur depuis longtemps va pouvoir se réaliser aujourd'hui