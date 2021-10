Ginai. L'hippodrome de la Bergerie accueille les courses du Pin

Les courses du Pin se déroulent une nouvelle fois, après le 10 octobre dernier, à l'hippodrome de la Bergerie à Ginai ce dimanche 24 octobre. Avec au programme trois courses de plat et quatre courses de steeple-chase.Cette journée sera également guidée par de nombreuses animations, comme un concert assuré par le groupe argentanais Rocking five entre deux courses. Des exposants seront aussi présents pour proposer leurs produits au public. Une restauration sera possible sur place et les enfants pourront également s'amuser avec des jeux en bois ou encore des tours à dos de poney.

Pour accéder à l'hippodrome le pass sanitaire est obligatoire.

Denis Riquier, vice-président de la société des courses du Pin nous explique tout :

Denis Riquier, vice-président de la société des courses du Pin Impossible de lire le son.

Ouverture de l'hippodrome à 11 heures et début des courses à 13 heures.

5 €, gratuit pour les moins de 16 ans.