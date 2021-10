Manche. La tempête Aurore a fait des dégâts

Au lever du jour, l'heure était plutôt au bilan des dégâts après les rafales qui ont balayé le territoire le début et le milieu de la nuit. Des rafales à plus de 140 km/h ont été enregistrées à Granville. Une rafale à 127 km/h a même été enregistrée dans les terres à Cerisy-la-Salle entre Saint-Lô et Coutances.

À 8 h, les pompiers avaient déjà effectué la bagatelle de 150 interventions. Le plus souvent dans le sud et l'Ouest du territoire et la majeure partie du temps pour des arbres, des branches ou des fils électriques tombés sur la voie publique. Sur la route comme sur le rail, la circulation était d'ailleurs perturbée ce jeudi 21 octobre au matin. La N13 restait en partie coupée à hauteur d'Huberville et Saint-Cyr, près de Valognes. A Agon-Coutainville, une famille a dû être relogée à Agon-Coutainville après que le toit de sa maison s'est partiellement arraché. Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer dans le département de la Manche.