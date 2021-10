[Vidéo] Caen. Un complexe sportif flambant neuf pour les étudiants

Les étudiants ont des étoiles dans les yeux. Depuis la rentrée de septembre, ils pratiquent le sport sur un nouveau stade, d'une surface de 25 000 m2, situé en haut du Campus 1 de l'Université de Caen, face au SUAPS. Il a été inauguré mardi 19 octobre.

Ambiance Brésil, il y a même un terrain de beach-volley ! Les étudiants y ont accès sur présentation de la Léocarte, carte étudiante.

Un "stadium" universitaire en plein cœur de ville

Ce nouvel écrin, "L'Université Caen Stadium", est venu remplacer un stade vieux de 60 ans. "Il était attendu depuis 27 ans, c'est un vrai bonheur !", lâche, grand sourire, Jean-Baptiste Lureau, professeur d'athlétisme à l'UFR Staps de Caen. Sur le même principe que les campus aux États-Unis, la localisation de ce nouveau stade est idéale. Un atout pour la Ville de Caen évoqué par Aristide Olivier, maire adjoint aux sports. "Le campus 1 en centre-ville est déjà incroyable et rare en France. Au-delà d'un lieu d'entraînement, c'est un lieu de vie pour les étudiants."

Terrain de foot et rugby en synthétique, piste d'athlétisme de 400 m, terrains de basket, padel, tennis, golf, volley, un parcours santé… L'espace est totalement métamorphosé.

Ce stade est réservé aux étudiants de l'Université de Caen, sur présentation d'une carte étudiante Léocarte, qui fait office de badge d'accès. Pour les étudiants en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), cela change tout. "Les étudiants se déplacent beaucoup moins. On a tout sur place sur les campus 1 et 2."

Le terrain de football en synthétique.

Base arrière des JO ?

Ce nouvel outil, d'une valeur de 4 millions d'euros (2,2 millions par le Département du Calvados, 1,8 million par la Contribution de vie étudiante et de campus), disposera, dans un second temps, de vestiaires et de locaux de stockage.

Si aucune compétition officielle ne peut être organisée sur ce complexe sportif, il pourrait, en revanche, accueillir des équipes internationales. Selon nos informations, ce stade pourrait être base arrière pour les JO de Paris 2024. Affaire à suivre…