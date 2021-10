Cherbourg. Un appel d'offres pour repeindre Le Redoutable, à la Cité de la mer

À partir du mois de décembre, Le Redoutable, premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) fabriqué en France, et exposé à la Cité de la mer de Cherbourg, commencera à être nettoyé, puis repeint en noir, pour lui redonner son éclat d'origine. Un appel d'offres a été lancé avec la communauté d'agglomération du Cotentin, et court jusqu'au vendredi 12 novembre. Ce troisième coup de peinture (deux autres ont été effectués en 2007 et 2016) devrait être achevé début février. "Ce n'est pas uniquement esthétique. On doit aussi traiter la corrosion, car la coque est soumise aux intempéries, au vent, à la pluie, parfois au sable", explique Virginie Brenot Beaufrère, responsable de la muséographie à la Cité de la mer.

Virginie Brenot Beaufrère Impossible de lire le son.

Depuis son ouverture au public en 2002, le mastodonte de 8 000 tonnes et 128 mètres de long reste l'attraction phare de la Cité de la mer. Quatre millions de visiteurs l'ont traversé. "C'est une immersion dans la vie de sous-marinier, qui passent 60 à 70 jours sous l'eau", rappelle Virginie Brenot Beaufrère.

Le Redoutable a accueilli 4 millions de visiteurs depuis 2002 Impossible de lire le son.

Le sous-marin restera ouvert au public pendant les travaux, sauf du 1er au 31 janvier 2022, lors de la fermeture annuelle de la Cité de la mer.