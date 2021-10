Ça bouge en ville. Quelles nouveautés pour les commerces du côté de Caen ?

Changement d'adresse, ouverture, nouvelle déco… Il y a encore des nouveautés côté commerces à Caen et son agglomération. La rédaction de Tendance Ouest vous dit tout sur ces nouvelles adresses. Elle a sélectionné trois nouveaux commerces.

Produits du terroir, beauté et optique

Ils ont ouvert récemment à Caen et son agglomération. À commencer par l'ouverture attendue des Cidrologues à Caen qui, depuis le 1er octobre, ravit le palais des amateurs de cidres, poirés et calvados. La boutique propose un large choix de références de ces boissons typiquement normandes rue Guillaume-le-Conquérant. Pour celles et ceux qui souhaitent prendre soin d'eux et prolonger leur teint hâlé, Beauty'Sun, un centre de bronzage et d'esthétique, a ouvert à Ouistreham, route de Caen. Enfin, l'opticien Optic 2000 propose un large choix de lunettes de vue, de soleil et de lentilles au centre commercial d'Hérouville-Saint-Clair. Ouvert fin décembre 2020, ce commerce a subi les fermetures en raison de la crise sanitaire. Désormais, il est ouvert tous les jours sauf le dimanche.