Handball (Proligue). Caen réalise une très bonne affaire en corrigeant Villeurbanne

La réception de l'autre promu en Proligue, Villeurbanne, ce vendredi 15 octobre, a pris des airs de match capital dans la course au maintien. Les deux larges défaites, à Ivry (35-25), puis en Coupe à Sélestat (32-23), amenaient un besoin d'une prestation de qualité pour ne pas s'enliser dans le bas du classement. Mais très vite, les doutes se sont dissipés, et ont laissé place à une domination pure et dure des Normands (32-18).

Les visiteurs ont d'ailleurs dû attendre 10 minutes pour marquer leur premier but à la muraille des Vikings (4-1, 11'). Caen a ensuite rapidement eu près de 10 buts d'avance, en s'envolant sur les ailes de Trottet et de Mancelle, pour mener de 8 buts à la pause (15-7, 30').

Une réaction aurait pu être attendue chez leurs adversaires. Cependant, à chaque fois qu'ils ont réagi, les Vikings ont su en remettre une couche à l'intérieur, d'une prestation qui a alors tournée à la fessée (29-13, 51'). L'étreinte ne s'est finalement que très peu desserrée sur la fin. Et encore, le gardien Caennais Alan Santos de Lima y est allé à son tour de ses arrêts (16 ce vendredi) pour bloquer les visiteurs sous les 20 buts (32-18, 60').

Ils auront l'opportunité de doubler la mise chez la lanterne rouge, Angers, le vendredi 22 octobre à 20h30, pour la 7ème journée de ce championnat.