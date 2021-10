Cybersécurité. La Normandie entend se doter d'un centre d'urgence régional

Aucun secteur d'activité ou presque n'est épargné. De plus en plus d'entreprises, toutes tailles confondues, font régulièrement les frais de cyberattaques. Le phénomène n'est pas local, mais, pour accompagner les petites et les moyennes structures, la Région Normandie entend voter lors de la prochaine assemblée plénière, lundi 18 octobre, la création d'un centre d'urgence régional.

Assurer "une souveraineté numérique"

Concrètement, il s'agirait dans un premier temps de lancer un numéro de téléphone permettant "d'établir un diagnostic puis d'aiguiller les chefs d'entreprises touchées", explique Alexandre Wahl, directeur général de l'Agence de développement pour la Normandie. À terme, l'objectif est aussi de permettre aux prestataires normands de "monter en compétences" sur le sujet. Bref, d'assurer "une souveraineté numérique", espère Hervé Morin, président de Région.

Un data center (ndlr : centre régional de données numériques) doit en effet également s'implanter d'ici 2024, à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime).

La création d'un centre d'urgence régional devrait être soutenue par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, à hauteur d'un million d'euros.