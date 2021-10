Alençon. Braquage du bar Le Khé en 2019 : l'affaire jugée devant les assises

Le braquage du bar Le Khé, en centre-ville d'Alençon, sera jugé lundi 18 et mardi 19 octobre aux assises de l'Orne.

Dimanche 24 février 2019, 2 h 20 du matin. La patronne Nadine Kerloc'h et son employé Nicolas venaient de passer la serpillière. Pour que ça sèche plus vite, ils avaient ouvert la devanture, mais aussi la porte de l'arrière-boutique : un homme ganté, encagoulé et armé, les a attendus dans la cuisine. Il les a menacés pour qu'ils lui remettent la caisse. La patronne, tétanisée, s'est effondrée. Le malfaiteur l'a menacée de mort, elle a néanmoins réussi à fuir l'établissement avec son employé. Le malfaiteur est reparti avec 2 000 €. Dès le lendemain, grâce à la vidéosurveillance, un homme de 59 ans a été interpellé. Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé l'argent liquide et des cigarettes identiques à celles volées dans le bar. Cet homme purgeait une peine de 25 ans de prison pour des faits similaires, mais la cour d'appel de Caen l'avait placé en liberté conditionnelle. L'auteur présumé encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité.