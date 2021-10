Flamanville. Trop de gaz à effet de serre à la centrale nucléaire

La centrale nucléaire de Flamanville a déclaré un "événement significatif environnement" après avoir émis une quantité cumulée de SF6, le plus puissant des gaz à effet de serre, supérieure au seuil de déclaration, a appris l'AFP jeudi 14 octobre. Le SF6, visé dès 1997 par le Protocole de Kyoto sur le climat, a un potentiel de réchauffement 23 000 fois supérieur à celui du CO 2 et reste dans l'atmosphère jusqu'à 3 000 ans. C'est le plus puissant des gaz à effet de serre, même s'il en représente une petite part.

Une nouvelle condamnée par l'association Sortir du nucléaire : "Laisser s'échapper 100 kg de ce gaz revient à émettre plus de 2 millions de kg de C0 2 dans l'atmosphère", a-t-elle commenté dans un communiqué.

"En seulement neuf mois, le site de Flamanville a déjà dépassé [le seuil de 100 kg, ndlr]. Et l'année n'est pas terminée", ajoute l'association. Sortir du nucléaire affirme en outre que jusqu'en 2018, EDF ne déclarait aucune de ces émissions.

Le gaz Hexafluorure de soufre (SF6) "est utilisé pour garantir l'isolement électrique des équipements haute tension. Sur le site de Flamanville, le gaz SF6 est utilisé comme isolant pour les postes d'évacuation d'énergie et les postes d'alimentation des transformateurs auxiliaires", précise de son côté EDF.

Avec AFP