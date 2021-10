Orne. La Foire de la Pomme fait son retour à Vimoutiers

Vimoutiers organisation organise ce week-end des 16 et 17 octobre la Foire de la Pomme dans la commune ornaise.

La foire est animée par différents concours, comme par exemple le concours de bêtes de viande, qui se déroulera le samedi matin, mais aussi une fête foraine en centre-ville, une exposition commerciale et artisanale, sans oublier les animations musicales et les spectacles familiaux.

Conformément à la règlementation en vigueur, le pass sanitaire sera demandé à l'entrée du hall du pays d'Auge pour les adultes et les enfants âgés de plus de 12 ans (entrée gratuite de 10 heures à 19 heures), ainsi que pour les deux spectacles gratuits prévus samedi et dimanche, à 17 heures.

Michel Bigot, président de Vimoutiers organisation, nous explique tout :