Bronchiolite. La Normandie en phase pré-épidémique

Une respiration sifflante, accompagnée d'une toux. Pas de doute, l'entrée dans l'automne et l'application moins stricte des gestes barrières signent le retour de la bronchiolite chez les nourrissons. Le phénomène est national et n'épargne pas la Normandie, passée cette semaine en phase pré-épidémique.

Un démarrage rapide et plus précoce

Selon Santé Publique France, les indicateurs relevés entre le lundi 4 et le dimanche 10 octobre témoignent "d'un démarrage rapide et plus précoce de la circulation du virus de la bronchiolite par rapport aux années précédentes". "Nous observons une augmentation des passages aux urgences et des prélèvements positifs au virus respiratoire syncytial", confirme l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie. L'indicateur d'activité pour bronchiolite aux urgences est aussi plus élevé par rapport à la même période en 2019 : 9 % contre 3 % il y a deux ans. "Nous observons également une hausse des actes SOS Médecins pour bronchiolite, mais l'indicateur d'activité de 2021 est proche de celui de 2019 à la même période : 5,5 % en 2019 contre 6 % en 2021."