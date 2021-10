Caudebec-lès-Elbeuf. Quatre jours d'événements pour découvrir Les Tissages

C'est l'aboutissement d'un grand projet à Caudebec-lès-Elbeuf, avec l'inauguration officielle, jeudi 14 octobre, des Tissages. Ce site, qui a joué un grand rôle dans l'industrie du tissu dans la région elbeuvienne, a été totalement repensé et réhabilité. "Une fois l'acquisition définitive réalisée en 2019, les travaux ont été relativement vite malgré les périodes de confinement", rappelle Laurent Bonnaterre, le maire de Caudebec-lès-Elbeuf.

Le site des Tissages de Gravigny avant qu'il ne soit réhabilité entièrement.

Le site accueille désormais plusieurs activités autour de la création. Les premiers à avoir investi les lieux, il y a quelques jours, ce sont les élèves de Laniméa, une école d'animation unique en Normandie, qui s'est d'abord installée au Greta avant de pouvoir prendre ses quartiers aux Tissages.

"Dès que nous avons eu ce projet d'école, nous nous sommes dit qu'il fallait le dissocier du calendrier du chantier", souligne Laurent Bonnaterre, qui a recueilli des avis "très positifs" de la part des élèves installés dans leur nouvel écrin.

Une modéliste et une professionnelle du cheveu

Mais ils ne seront pas les seuls occupants des Tissages, d'autres activités vont prendre place très prochainement. "Une modéliste qui crée des habits de très belle qualité et puis une professionnelle du cheveu qui coiffe et propose des bijoux et de l'art. Nous sommes dans une sorte de cohérence."

Pour découvrir les lieux, des portes ouvertes pour le grand public sont organisées samedi 16 et dimanche 17 octobre, de 10 heures à 17 heures. Des rencontres sont prévues dès ce jeudi 14 octobre, avec notamment Thomas Astruc, créateur du dessin animé à succès Miraculous, qui sera présent pour échanger avec les élèves de Laniméa. Il prendra part ensuite à 17 h 30 à une séance de dédicaces.

Vendredi 15 octobre, il sera aussi possible de rencontrer Brigitte Lecordier, actrice spécialisée dans le doublage (Dragon Ball Z et Oui-Oui) dès 17 h 30. Inscriptions sur le site dédié.