Covid-19. IAM décide de prendre en charge les tests PCR à l'entrée de ses concerts

Programmé au Carré des Docks du Havre (Seine-Maritime) le 2 novembre, au Festival Rendez-Vous Soniques à Saint-Lô (Manche) le 12 novembre et au 106 de Rouen (Sine-Maritime) le 13 novembre, IAM a pris une décision qui n'est pas passée inaperçue.

Farouchement opposés au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire, sans pour autant être anti-vaccination, les rappeurs marseillais ont pris la décision de prendre en charge les tests PCR pour leur public. Non remboursés à partir du vendredi 15 octobre, les tests PCR restent la seule clé pour les personnes non vaccinées. Ainsi, afin que chacun profite librement du concert, le groupe prendra en charge le besoin de test PCR pour les spectateurs non munis d'un pass sanitaire.