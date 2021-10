Calvados. Contrôles de vitesse : deux axes surveillés cette semaine

Comme chaque semaine, la gendarmerie du Calvados communique sur les différentes routes qui font l'objet de contrôles de vitesse.

"Du lundi 11 au dimanche 17 octobre 2021, des actions cibleront tout particulièrement la départementale 674 entre Campeaux et Vire-Normandie ainsi que la départementale 675 entre Mont-Bertrand et Villers-Bocage", ont précisé les forces de l'ordre dimanche 10 octobre. Ces opérations sont réalisées dans un but préventif et dissuasif, selon la gendarmerie du département, qui précise que "des dispositifs visibles et non visibles se succéderont sur cet axe à forts trafics pendulaires, dans les deux sens de circulation, du domicile au travail et inversement".