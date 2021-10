Seine-Maritime. Coup de filet anti-stupéfiants : cinq personnes mises en examen

Cinq personnes ont été mises en examen dimanche 10 octobre, en lien avec le coup de filet anti-stupéfiants survenu vendredi 8 octobre en Seine-Maritime, et quatre autres seront présentées ce lundi 11 octobre au juge d'instruction, a indiqué lundi à l'AFP le parquet de Bobigny.

Dix-neuf personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue vendredi matin -quinze en Seine-Maritime et quatre en Seine-Saint-Denis- dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en septembre 2019 pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs et menée par un juge de Bobigny.

Huit gardes à vue au total ont été levées en l'état, a indiqué lundi matin le parquet de Bobigny, dont celles, durant le week-end, de la maire de Canteleu et de l'un de ses adjoints. Deux sont toujours en cours.

Avec AFP.