Festival. Caen ça bouge : les mobilités durables à l'honneur

La première édition du festival "Caen ça bouge" s'est déroulée samedi 9 et dimanche 10 octobre. L'événement met à l'honneur l'environnement, le développement durable et le sport en montrant qu'on peut découvrir la ville autrement qu'en voiture. Même la météo était de la partie. C'était donc l'occasion idéale de se rendre à vélo ou à pied sur le village des mobilités. De nombreux stands étaient regroupés pour accueillir les visiteurs venus s'informer, s'amuser, écouter des conférences ou s'inscrire à l'un des trails nocturnes organisés samedi ou à une balade à vélo dimanche matin.

Une première pour les deux Trails nocturnes organisées pour cette première édition. - CCB photos Laurent B Exaequo

Dès le samedi matin, petits et grands ont pu s'amuser en testant les drôles de vélos mis à disposition sur le stand de Funny Bikes. Un peu plus loin, on croisait également des vélos avec des remorques. Il s'agissait de Tout en Vélo, une société coopérative installée à Caen depuis maintenant quatre ans. Elle avait toute sa place sur le village pour promouvoir ses multiples activités : messagerie en vélo, livraison, collecte de bio-déchets... Erik Declercq, son co-fondateur, souligne d'ailleurs que "grâce à ce festival, les gens prennent conscience que le vélo est l'un des modes de déplacement les plus vertueux pour l'environnement et pour la santé". Les visiteurs pouvaient aussi s'adresser à l'association Vélisol pour apprendre à réparer leur vélo.