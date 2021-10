Barentin : Kbane mise sur la maison écolo

"Nous sommes les seuls à proposer de la peinture en vrac”, explique Vincent Romé, le directeur d’agence. Plus économique, ce procédé permet au client de prendre la quantité de peinture exacte dont il a besoin. De plus c’est une peinture naturelle que l’enseigne vend. Le magasin favorise la production locale pour la totalité de leurs produits. Kbane commercialiste également plusieurs alternatives moins polluantes que la laine de verre pour l’isolation des maisons : la laine de bois, le papier et le tissu recyclé. Un rendez-vous de l’isolation est organisé les 17 et 18 février, sur réservation.

Pratique. Kbane, Centre Commercial Mesnil Roux, Barentin. Tél. 02 78 77 50 01. Sur internet : www.kbane.com