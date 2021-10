Le Havre. Édouard Philippe lance son parti politique

C'est l'événement politique de ce week-end. Édouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre, lance samedi 9 octobre son parti politique depuis le Carré des Docks du Havre. Le politique préféré des Français veut ainsi peser sur la campagne présidentielle. Son objectif est de soutenir Emmanuel Macron. C'est en tout cas ce qu'il affirme haut et fort.

Rester loyal mais se positionner

Ne lui dites pas qu'il monte ce parti pour ses propres ambitions. Cela commencerait même à l'énerver, selon nos confrères du Canard Enchaîné. "Moi, je suis clair : je soutiens le président de la République et je ne demande rien. Je lance un parti pour aider le chef de l'État, et tout de suite, on met en cause ma loyauté. J'en ai un peu marre. Que faut-il que je fasse de plus pour qu'on me fiche la paix ?", se serait récemment ému le maire du Havre à des proches.

Alors, que veut Édouard Philippe ? Il promet d'élargir vers la droite le socle de soutiens à Emmanuel Macron et construire une offre politique nouvelle avec une vision à long terme. Une démarche qui ne convainc pas complètement la majorité.

Des voix s'opposent, depuis son interview dans Challenges et ses positions en faveur d'une retraite à 67 ans et ses critiques concernant la dette. Ces deux points fâchent LREM. Olivier Becht, le président du groupe Agir à l'Assemblée nationale, craint, lui, que le parti d'Édouard Philippe ne soit sur le même positionnement qu'Agir. Patrick Mignola, chef de file des députés Modem, prend également ses distances avec le maire du Havre concernant la question des retraites.

Pour autant, ces deux partons de groupes parlementaires ainsi que Christophe Castaner (président du groupe LREM à l'Assemblée nationale) seront présents samedi. Une présence pour soutenir ou surveiller ? La question est posée. En tout cas, avec ce nouveau parti, Édouard Philippe va pouvoir faire élire des députés en 2022 pour occuper l'arène politique et ainsi pouvoir mettre le cap sur la présidentielle de 2027, si l'envie lui dit. Bref, un parti pour faire de l'ombre à la République en Marche, tout en restant loyal.