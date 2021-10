[Vidéo] Le Havre. Pour la Rentrée du Campus, battle géante entre quatorze écoles

Ne l'appelez plus le Campus Day, mais la Rentrée du Campus ! Des jeunes issus de quatorze écoles et universités étaient au rendez-vous, jeudi 7 octobre, pour participer aux challenges mis au point par Le Havre Seine Métropole et les associations étudiantes.

Tir à l'arc, structures gonflables face Total Wipeout, blind-test cris d'animaux… Les épreuves ont mené les étudiants du quai de Southampton au Musée Malraux en passant par le Muséum d'histoire naturelle ou la maison de l'Armateur. "Je suis du Havre, mais je n'ai jamais visité ces musées-là, on passe un très bon moment !", glisse Ibrahim, élève de BTS du lycée Jeanne-d'Arc. Un peu plus loin, Sciences Po affronte l'EM Normandie sur un terrain de hockey improvisé. "Je me sens un peu plus français après cette journée !, sourit Benjamin, originaire des USA. Voir cette ambiance, les étudiants qui rigolent, c'est très accueillant", poursuit l'étudiant étranger. Les jeunes internationaux comme lui représentent 18 % des 13 000 jeunes qui étudient chaque année au Havre.

Battle entre les BTS du lycée Jeanne-d'Arc et les étudiants de l'Institut de Formation d'Éducateurs de Normandie… À eux de reconnaître des cris d'animaux sauvages !