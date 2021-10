[Vidéo] Sées. Opération douane à la gare de péage : "Un axe extrêmement intéressant"

"La douane n'est plus physiquement implantée dans l'Orne, mais elle se projette !", fait savoir le directeur régional des douanes Nicolas Masson. Mercredi 6 octobre, onze douaniers ont accompagné dix gendarmes pour effectuer des contrôles à la gare de péage de Sées, sur l'A 88. Une équipe cynophile a été mobilisée sur place.

Il s'agit d'un point géographique stratégique. "On peut rejoindre le port de Caen-Ouistreham, Cherbourg et ceux des Hauts-de-France", explique Nicolas Masson avant d'ajouter : "C'est un axe extrêmement intéressant en matière d'immigration clandestine, de trafic de tabac ou de drogue." L'action menée sur réquisition du procureur a permis aux effectifs de douane et de gendarmerie de travailler main dans la main pour "répondre au besoin de la population", dixit Françoise Tahéri, préfète de l'Orne. "La drogue est la gangrène d'un territoire. Il ne faut pas laisser des zones d'implantation, nous devons perturber les trafics." Les forces de l'ordre ont contrôlé les véhicules moyens et légers dans les deux sens de l'autoroute de 11 h 30 à 13 heures.

Bilan de l'opération : un détenteur de drogues, deux automobilistes pris sous l'empire de stupéfiants, un défaut de permis et une conduite sans assurance.