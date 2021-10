Le Havre. Découvrir gratuitement un sport pendant les vacances d'automne

Pendant les vacances d'automne (du 23 octobre au 7 novembre), Le Havre propose aux jeunes de 6 à 17 ans des stages gratuits pour découvrir un sport. Intitulée "Découvrez le sport", cette opération est une occasion de découvrir une trentaine de disciplines sportives. Pendant deux semaines, les jeunes peuvent s'initier à divers sports parmi une quarantaine de disciplines proposées, avec quelques nouveautés cette année : multisports olympiques (skateboard, tir à l'arc, etc.) et sauvetage sportif (Surf Life Saving). Les stages sont proposés à la semaine et le pass sanitaire sera demandé dès 12 ans. Les inscriptions sont ouvertes à partir du mardi 12 octobre jusqu'au samedi 23 octobre uniquement sur Hariane.fr.