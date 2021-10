Caen. Des figurants recherchés pour tourner avec Eva Green et Vincent Cassel 

Eva Green, Romain Duris, Vincent Cassel, François Civil, Pio Marmaï… Un beau casting est annoncé pour le film Les trois mousquetaires, réalisé par Martin Bourboulon. Si ça vous intéresse, vous pourrez même y figurer ! La production recherche des figurants : hommes et femmes de type caucasien, âgés entre 25 et 35 ans et résidant à Caen.

Le tournage est prévu lundi 11 et mardi 12 octobre. Les figurants seront rémunérés de 105 euros brut par jour.

Pour participer, vous pouvez vous rendre sur le site castprod.com. Vous devrez renseigner votre nom, prénom, âge, taille, ville de résidence, coordonnées téléphoniques et photos récentes (sans filtre ni couvre-chef).

"Ne postulez pas si vous ne résidez pas sur Caen et ses environs, ce serait une perte de temps pour vous et pour nous. Merci par avance pour votre compréhension", insiste l'équipe.