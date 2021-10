Tennis de table (Pro A). Nouvelle salle, top 3… L'heure de la rentrée pour le Caen TTC

C'est l'heure des retrouvailles entre les pongistes caennais et leurs supporters, après près d'un an de huis clos. Une rentrée dans une salle flambant neuve, la Halle Saint-Jean Eudes, qu'ils ont presque tous découverte ce lundi 4 octobre et qu'ils partageront notamment avec le Caen Handball. Dans ce nouvel écrin, le Caen TTC pourra accueillir 700 spectateurs et, aussi, développer ses revenus issus de ses partenaires privés, grâce à "la possibilité d'offrir des prestations partenaires de qualité, beaucoup plus que ce qu'on pouvait proposer initialement à Rufa", comme l'évoque Bertrand Arcil, le président.

Monter sur le podium

Les Caennais aborderont cette saison sans changement dans leur effectif. Un avantage pour Xavier Renouvin, l'entraîneur, dans le coaching de ses joueurs en match : "On connait les réactions des joueurs, comment ils fonctionnent. Il n'y a pas à les redécouvrir." Cinquièmes l'an dernier, les pongistes espèrent atteindre le podium à la fin de la saison d'un championnat très homogène et stable dans ses effectifs.

Caen - Morez, mardi 5 octobre à 19 heures à la Halle Saint-Jean Eudes.