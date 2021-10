[Insolite] L'Aigle. Censurée par Linkedin, la Manufacture Bohin s'engage dans Octobre rose

Cette histoire débute en 2020. Dans le cadre d'Octobre rose, Audrey Régnier, la directrice générale de la Manufacture Bohin, qui fabrique des aiguilles à coudre à Saint-Sulpice-sur-Risle près de L'Aigle, avait partagé un dessin avec des poitrines de femmes…

Le dessin censuré

Ce dessin a sans doute été jugé trop pervers, car censuré par les robots de contrôle du réseau social professionnel Linkedin ! Tout aurait pu s'arrêter là, mais l'idée a fait son chemin et la Manufacture a décidé d'immédiatement rebondir avec humour. "On a photographié deux de nos bracelets que portent les couturières à leur poignet. Lorsqu'on plante dedans une aiguille, ça ressemble à une paire de seins. Et on a lancé le hashtag #onsepelote", sourit Audrey Régnier.

Les internautes réagissent

"Ça a fait immédiatement le buzz, on a été totalement dépassés par la réaction des internautes", confirme la directrice générale, qui semble encore très surprise une année plus tard, par ce qui s'était alors passé… En 2021, la Manufacture a cette fois-ci eu tout le temps de s'organiser et elle récidive : depuis le vendredi 1er octobre et le début d'une nouvelle édition d'Octobre rose, elle a mis en vente une édition spéciale de ses bracelets-pelote, piqués d'une aiguille à tête de verre de Murano fabriquée dans l'Orne. La Manufacture et ses revendeurs reversent un euro par vente à l'Institut Curie, qui œuvre contre le cancer.

Des dons pour Curie

Plus de 2 000 € ont été collectés au premier jour de cette opération, vendredi 1er octobre. Cette vente va se poursuivre durant tout le mois d'octobre. Vous pouvez acquérir ces bracelets-pelote sur le site web de Bohin et contribuer à la cagnotte pour l'Institut Curie. Mais déjà, Audrey Reigner et son équipe réfléchissent à un autre produit à médiatiser à l'occasion d'Octobre rose en 2022, car "Bohin veut s'engager dans la durée aux côtés de l'Institut Curie", explique-t-elle.