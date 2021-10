Caen. La sanction pour trois bureaux de Poste

La tendance à la fermeture des bureaux de Poste touche tous les départements de l'Hexagone. De 17 000 bureaux de Poste historiques, la France n'en compte plus que 8 000 en 2021. "La Poste est un réseau qui est historiquement implanté", indique Frédéric Bonté, directeur ressources pour les bureaux de Poste de l'Orne, de la Manche et du Calvados. Si les zones rurales sont majoritairement impactées, les zones densément peuplées le deviennent, petit à petit. "La politique de La Poste veut que 60 % des bureaux en France ferment leurs portes. C'est énorme. Ça se décline en campagne et en ville", avance François Marcault, représentant syndical Sud. Caen n'y échappe pas. En 2013, la ville comptait près d'une quinzaine de bureaux de Poste situés dans les quartiers du Calvaire Saint-Pierre, Chemin Vert, Folie Couvrechef, Detolle, Vendeuvre, Gambetta, Vaucelles, Guérinière, Grâce de Dieu, Demi-Lune, Pierre Heuzé, La Reine Mathilde, Guillaume le Conquérant et Venoix.

Ils ne sont pas les premiers

Trois avaient déjà dû cesser leur activité quatre ans plus tard : les agences de La Reine Mathilde, Guillaume le Conquérant et Venoix. "La Poste considère qu'il faut un bureau de Poste pour 20 000 habitants", avance Vianney Jean, représentant syndical FO. "Si elle suit vraiment cette règle, il y en a d'autres en voie de disparation pour n'avoir plus que cinq ou six bureaux à Caen", ajoute François Marcault.

Pourtant, La Poste avait fait partie de ces commerces de proximité dits "essentiels" restés ouverts au public pendant la crise sanitaire. L'arrivée du digital et des nouvelles façons de consommer ont transformé les habitudes. Selon des chiffres communiqués par le groupe La Poste, depuis 2016, une baisse de 36 % de fréquentation dans les bureaux de Poste a été constatée. De plus, une diminution de 20 % du trafic de courrier a été observée sur ces deux dernières années. Des constats qui ont amené le groupe à fermer certains bureaux, pour voir fleurir des relais poste dans le paysage caennais. "Aujourd'hui, on en compte 13 implantés un peu partout dans la ville", ajoute Frédéric Bonté. En septembre 2021, le groupe La Poste a annoncé la fermeture de trois nouveaux bureaux : Demi-Lune, Vaucelles et Calvaire-Saint-Pierre. "Six collègues ont été impactés directement. On ne peut pas dire que ça a été une surprise absolue pour eux. Tout le monde s'y attendait au vu de la baisse de fréquentation", termine le responsable. Du côté des représentations syndicales, la nouvelle est mal venue. "À l'époque, La Poste s'était attachée à ne pas fermer d'agence dans les milieux populaires. Là, en 2021, ils font l'inverse", dit François Marcault, dubitatif. Alors, quelle est la stratégie de La Poste sur les années à venir ? "Il faut être lucide, le service postal va évoluer, y compris sur la distribution effectuée par les facteurs", explique sans trop s'avancer le maire de Caen, Joël Bruneau. D'ici cinq ans, faut-il craindre de ne plus recevoir de courrier chez soi ? Faut-il s'attendre à traverser la ville pour aller affranchir une lettre ? Décryptage et analyses.