Le carnaval de Caen, désigné comme "plus grand carnaval étudiant d'Europe" est une institution auprès des milliers d'étudiants qui s'y retrouvent et déambulent dans la ville. Après deux annulations en 2020 et 2021, dues à la crise sanitaire, l'événement devrait revenir le jeudi 7 avril 2022, "si les conditions sanitaires le permettent", précise la Ville.