Musique. Kygo fait appel à Zoe Wees sur son nouveau single

Kygo continue à nous abreuver de hits et c'est une bonne nouvelle ! Place à ce qui sera certainement son tube de l'automne Love me now, avec une voix déjà célèbre, celle de Zoe Wees. Vous avez découvert la jeune Allemande de maintenant 19 ans sur Tendance Ouest, avec Control et Girls like us.

Sa voix accompagne ici parfaitement la recherche d'amour, qui est le thème de la chanson. Une chanson qui possède déjà son propre clip, où nous partons dans les profondeurs de l'océan avec Brittany O'Grady, de la série The White Lotus.

Kygo, qui enchante les foules, a un concert prévu au stade d'Oslo pour l'été 2022 qui a été complet en seulement 10 minutes !