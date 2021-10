Tendance Confidences. Retour sur les origines du scoutisme avec Charles-Edouard Harang

Dimanche 3 octobre, Charles-Edouard Harang est l'invité de Tendance Confidences. L'historien du scoutisme, auteur du livre L'aventure par nature. 100 ans des Scouts et Guides de France (éditions Les Presses d'Île-de-France), répond aux questions de Jean-Luc Lefrançois.

100 ans pour un mouvement de jeunesse

Le père de trois enfants, eux-mêmes scouts, revient sur les origines du scoutisme, né en 1907 en Angleterre avec l'officier Robert Baden-Powell, et sur l'évolution de ce mouvement jusqu'à aujourd'hui. Le scoutisme est, encore en 2021 et malgré la crise de la Covid-19, une belle idée pour aller à l'école de la nature et apprendre le vivre ensemble, que l'on soit catholique ou non.