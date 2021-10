Cyclone Shaheen à Oman: trois morts, vols suspendus et écoles fermées

France-Monde. Un glissement de terrain et une crue soudaine provoqués par le cyclone tropical Shaheen à Oman ont fait trois morts dont un enfant et un disparu, ont annoncé dimanche les autorités de ce pays du Golfe, où des vols ont été suspendus et les écoles fermées.