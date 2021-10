Normandie. Pluies et vents : jusqu'à 112 km/h au cap de la Hague

Météo France a placé ce samedi 2 octobre en début de soirée les départements de la Manche et du Calvados en vigilance Jaune et vigilance Orange pour le département de l'Orne pour vents pluies et inondations.

La perturbation qui a gagné la Normandie dans l'après-midi s'accompagne de vents forts, 90 - 100 km/h sur les caps exposés, 80 km/h dans les terres.

Sur les côtes Manchoises, le vent a soufflé en rafales jusqu'à 112 km/h au cap de la Hague, 104 km/h à Barneville-Carteret et 103 km/h sur la pointe du roc à Granville, des valeurs enregistrées à 16 heures.

Les pluies sont abondantes, des cumuls de 40 à 60 mm sont attendus.

Il faudra patienter jusqu'à ce dimanche 3 octobre pour retrouver un temps plus calme avec le retour progressif des éclaircies.