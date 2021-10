Le cirque imaginaire de "M. 100 kilos" à Elbeuf

Ayant atteint dès l’enfance un poids démesuré, Monsieur Loyal se fait surnommer “100 Kilos”. L’homme au teint rustique est un enfant de la balle. Père et grand père s’obstinaient dans le fabuleux rôle de montreur d’ours. Notre hôte, lui, nous emmène à la découverte de sa mémoire de saltimbanque au cœur d’un chapiteau qui prend l’eau… L’absence de moyens n’empêche pas “100 kilos” de nous faire découvrir une multitude d’animaux issus de son imagination. Il recrée sous nos yeux les grands numéros de cirque du passé en parcourant aussi le chaos de sa vie. Renaissent soudain les jongleurs Romanov, les magiciens à lapins, les clowns Grosso et Modo, l’ours Wargas amateur de pop-corn ou Lili la danseuse.



Pratique. “100 kilos et ses éléphants”, Jusqu’au 12 février au cirque-théâtre d’Elbeuf. Vendredi 10 à 14h30 et 19h30, samedi 11 à 17h et dimanche 12 à 15h. Tarif : 4 et 5 €. Infos :

