La saison s’ouvre sur des pirouettes

Les trapèzes se balancent sans peine, et emmènent dans leur course les voltigeuses du cirque Trottola. Parmi elles, Titoune, reconnaissable à sa chevelure de feu, qui fend les airs et évolue tout là-haut aussi naturellement que le commun des mortels marche dans la rue. C’est à elle et ses deux compères, qu’il est donné d’ouvrir la saison culturelle du Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

Qu’elles accomplissent leurs prouesses, 10 mètres au-dessus du sol, ne semble pas les inquiéter. Et ce n’est pourtant pas simple ce qu’elles exécutent tout là-haut, au gré de leurs envie, pour le plus grand bonheur du public qui les regarde depuis le sol. Chacune d’entre elles a son style bien à elle - elles sont tour à tour drôles, ou sérieuses, toujours charmantes. Ces traits de caractère, elles les font ressortir au cours de ce spectacle qui n’est composé que de voltige et rien d’autre. On comprend qu’elles l’aient nommé “Vole et tais-toi”. Elles livrent à leur public l’essentiel de leur art, la voltige, le reste est superflu.



Pratique. Vole et tais-toi, samedi 10 septembre à 18h et dimanche 11 à 17h, dans les jardins de l’hôtel de ville, à Elbeuf. Pour adultes et enfants à partir de 4 ans. Gratuit. Renseignements au 02 32 13 10 50.