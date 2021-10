Sainte-Opportune. De nouveaux itinéraires de balade dans le bocage de l'Orne

Avis aux amateurs de randonnée ! Trois nouveaux parcours ont été aménagés par la municipalité de Sainte-Opportune, entre Flers et Briouze.

C'est l'occasion de découvrir un site naturel préservé du bocage : la commune vient d'aménager ces nouveaux circuits de randonnée qui partent tous de la place de l'église du village. Le parcours vert fait 8,2 km, le bleu fait 10,1 km et le rouge mesure 12,1 km. Pour créer ces circuits, des chemins communaux ont dû être réaménagés par les élus et par des bénévoles. Ces parcours alternent sentiers relativement plats et d'autres plus vallonnés, notamment aux abords de la rivière La Rouvre, dans un environnement où les haies ont été conservées.

Pour en faciliter la découverte, Sainte-Opportune a édité un dépliant avec une carte des parcours qui peut être téléchargé gratuitement, sur flerstourisme.fr, rubrique "Je marche, je respire". Ils sont également disponibles à la mairie de Sainte-Opportune et dans les bureaux d'information touristique de Flers'Agglo.