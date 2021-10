Seine-Maritime. Fin de la jauge à 75 % pour les concerts debout ce lundi

Ce lundi 4 octobre marque l'entrée en vigueur de nouveaux allègements dans les protocoles sanitaires en Seine-Maritime, avec la fin du masque pour les écoliers et la levée des jauges à 75 % pour les concerts debout. Les salles de spectacle vont pouvoir retrouver un fonctionnement normal, avec toujours l'obligation du pass sanitaire.

Une fin de jauge sous condition

Ce nouveau protocole satisfait plutôt Jean-Christophe Aplincourt, le directeur du 106, la salle des musiques actuelles à Rouen, qui souligne que "l'on peut passer à 100 % si, dans les cinq jours qui précèdent, on est en dessous d'un taux d'incidence de 50 pour 100 000". Le retour à la normale dépendra donc de l'évolution de la situation sanitaire en Seine-Maritime : "Ce n'est pas un acquis définitif, c'est encore conditionnel, mais c'est un progrès !"

Cette jauge pleine est "déterminante pour l'économie des artistes et pour l'économie des salles", poursuit Jean-Christophe Aplincourt, qui se réjouit de pouvoir bénéficier, à nouveau, de 1 148 places pour les concerts, plutôt que de 860 places. D'autant que le directeur du 106 note que le public respecte bien l'obligation de présenter un pass sanitaire. "Il n'y a pas eu de difficulté majeure, les spectateurs sont réceptifs."

Jean-Christophe Aplincourt Impossible de lire le son.

Cette nouvelle saison est prometteuse pour le 106, avec une programmation riche jusqu'à la fin d'année, misant surtout sur des artistes français et européens, en raison de la situation sanitaire. "L'horizon se réouvre, la fin d'année est bien nourrie de concerts et l'on retrouvera plus d'internationaux en 2022. L'espoir est permis", précise Jean-Christophe Aplincourt.