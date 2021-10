Orne. Élections à la Chambre de métiers :le scrutin est ouvert !

C'est parti ! Le scrutin est ouvert pour que les artisans élisent la prochaine équipe qui va présider la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de Normandie.

La CMA accompagne les entreprises tout au long de leur vie, de leur création à leur développement et à leur cession, en passant par la formation des artisans et de leurs conjoints, mais aussi par la formation et le recrutement des apprentis. Deux listes régionales sont en compétition en Normandie, chacune avec des représentants dans chacun des cinq départements.

Bruno Balloche est chauffagiste à Mortrée (Orne), président de la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Il est aussi la tête de la liste ornaise "La voix des artisans", composée de 40 candidats, pour l'U2P (Union des entreprises de proximité). Sa priorité est "d'être au plus près des préoccupations quotidiennes des entreprises. Mais aussi de gérer la Chambre de métiers en équipe", explique-t-il. Les 6 600 artisans de l'Orne peuvent voter jusqu'au jeudi 14 octobre par courrier, mais également par Internet.