Rouen. La Ville accélère sur la "renaturation" de la rive droite

Après l'avenue de Bretagne sur la rive gauche, le bas de la rue de la République sur la rive droite ou encore le parvis de l'auberge de jeunesse sur la route de Darnétal en 2020, la Ville de Rouen amplifie le déploiement de son plan de renaturation. Il s'agit d'enlever, quand c'est possible, du bitume, pour y laisser la place à la végétation.

Place des Carmes

Les travaux ont débuté dès lundi 27 septembre et se poursuivent jusqu'au vendredi 8 octobre. Il s'agit d'une "déminéralisation aux pieds des tilleuls, apport de terre végétale et plantation d'arbustes et vivaces". Le montant global s'élève à 12 000 €. Cette renaturation n'est qu'une première étape, avant "un projet de grande ampleur", souligne la Ville de Rouen.

Place Haute-Vieille-Tour

À peine les travaux de Cœur de Métropole terminés, la place sera à nouveau en travaux du lundi 4 au vendredi 15 octobre. Deux sites sont concernés, le premier en arrivant depuis la rue de la République et le second le long des commerces entre la Halle aux toiles et la rue Saint-Denis. Il s'agit d'une "déminéralisation en pieds d'arbres sur toute la longueur du trottoir, apport de terre végétal et semis de gazon fleuri". Coût total de 17 000 €, avant, là aussi, un réaménagement plus complet de la place prévue pendant le mandat de la municipalité actuelle.

La première partie de la place de la Haute-Vieille-Tour concernée. - Ville de Rouen

La seconde partie de la place de la Haute-Vieille-Tour concernée et qui a été déjà refaite depuis cette photo fournie par la Ville. - Ville de Rouen

Rue Jeanne-d'Arc

Le bas de la rue Jeanne-d'Arc, au niveau du magasin Damart, va faire l'objet de travaux de "déminéralisation du revêtement en pieds d'arbres et plantation d'arbustes et semis végétal". Le chantier s'étalera du lundi 11 au vendredi 15 octobre. Coût total : 19 000 €.

C'est le bas de la rue Jeanne-d'Arc qui est concerné. - Ville de Rouen

Rue de Fontenay et boulevard Gambetta

Il s'agit d'une "suppression des enrobés et apport de terre végétal et semis de gazon fleuri". La réalisation du chantier est prévue entre le lundi 18 et le vendredi 22 octobre, pour un montant de 26 000 €.

C'est dans ce secteur que se tiendront les travaux rue de Fontenay et boulevard Gambetta. - Ville de Rouen

Rue des Augustins

Deux places de stationnement, situées devant la terrasse du bar La Fée torchette, vont être supprimées. "Cet espace sera végétalisé avec deux arbres et des plantations arbustives en pied", indique la municipalité.

La réalisation est prévue dans le courant de l'automne, pour un montant de 8 000 €.