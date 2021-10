Cherbourg-en-Cotentin. Des patients plus angoissés depuis la pandémie

À partir de 2022, les consultations de psychologue seront "remboursées pour tous les Français sur prescription médicale", avec une première consultation à 40 euros, puis sept autres, sous forme de forfait, à 30 euros, a annoncé le Président Emmanuel Macron mardi 29 septembre, en clôture des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. "Faire des séances à 40 ou 30 euros [contre 50 euros minimum], ce n'est pas viable pour notre activité en libéral, et ça décrédibilise notre métier", souffle Cécile Monsch, psychologue clinicienne à Cherbourg, qui constate que la pandémie a augmenté les troubles chez ses patients : "Angoisse, anxiété, burn-out, dépression, problème de couple… Il y a aussi une recrudescence de phobie scolaire. Les adolescents ont été énormément impactés, et certains ont décroché du système scolaire." Même constat du côté de Catherine Burel, psychologue clinicienne et psychanalyste depuis 20 ans, à Cherbourg.

Pour autant, la prescription ne rassure pas la professionnelle. Elle craint pour l'indépendance de son métier : "Certains médecins pourront nous demander des comptes rendus réguliers pour justifier une prescription de renouvellement. Et c'est quand même le patient qui est le mieux placé pour savoir ce dont il a besoin", estime-t-elle. Elle préférerait que cet argent soit injecté pour la formation et le recrutement de professionnels, notamment de psychiatres, dans des structures qui proposent déjà des soins gratuits, afin de réduire les délais d'attente.

D'après le chef de l'État, 800 postes seront créés dans les Centres médico-psychologiques (CMP) à partir de l'année prochaine.

Selon les derniers résultats de l'enquête CoviPrev publiés le 17 septembre, 15 % des Français montrent des signes d'un état dépressif, soit 5 points de plus par rapport à la période avant la pandémie, et 23 % des signes d'un état anxieux (+10 points). Enfin, 10 % ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année (+5 points).