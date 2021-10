Calvados. 40 000 arbres plantés d'ici trois ans : quel impact pour les Caennais ?

40 000. C'est le nombre d'arbres qui devraient être plantés entre la Prairie de Caen et Louvigny d'ici trois ans. Ce plan de valorisation écologique de la vallée de la Noé de l'Odon et de la Prairie a été présenté lundi 27 septembre, en conseil municipal. Mais qu'est-ce qu'une telle plantation va apporter ? "Le but est essentiellement de ramener de la biodiversité et de capter du carbone", explique Claudine Joly, présidente du CREPAN, le Comité régional d'étude pour la protection et l'aménagement de la nature, avec qui la Ville a collaboré pour ce projet. Différents arbres ont été retenus afin d'amener plus de biodiversité. "Il y aura des espèces locales, des feuillus, des arbustes." L'idée n'est pas de créer une forêt, rappelle toutefois Claudine Joly : "Il faut qu'il y ait des massifs forestiers avec plein d'espèces à l'intérieur, mais il faut aussi garder des espaces ouverts qui accueillent un autre type de biodiversité, certains oiseaux, certains mammifères. Le but est de faire une mosaïque paysagère sur des espaces pratiquement urbains." Le coût de ce projet est de 1 200 000 €.