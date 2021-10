Soldat tué au Mali. Une Cherbourgeoise crée un bracelet au nom de Maxime Blasco

La jeune Cherbourgeoise Léa Arnoux a lancé en juin dernier sa micro-entreprise de vente de bracelets (KIA pour "Killed in action"), avec son père, en hommage aux soldats morts au combat, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur ses bracelets, sont gravés le nom du soldat, sa division et le lieu où il est tombé. L'entreprise cherbourgeoise Com' une image, avec qui ils travaillent, a cette fois-ci confectionné un bracelet en l'honneur du caporal-chef Maxime Blasco, âgé de 34 ans, mort vendredi 24 septembre, en opération au Mali. "C'est toujours un choc quand un soldat tombe, a confié Léa Arnoux. Ça m'a beaucoup touchée. On voulait participer à cet hommage national, et donc nous en avons parlé à la députée Sonia Krimi."

Ce bracelet sera remis au chef de l'État Emmanuel Macron mercredi 29 septembre à 16 h 30 aux Invalides, à l'occasion de l'hommage national rendu au 52e militaire français tué au combat au Sahel depuis 2013.