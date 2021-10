Calvados. LalaCaen, une comédie musicale positive

"LalaCaen, c'est un mélange de plein d'idées. Ce projet signifiait qu'on pouvait enfin se retrouver et j'avais envie de sublimer le réel", indique Jonathan Perrut, réalisateur caennais pour décrire le projet de LalaCaen, un court-métrage de 7 minutes sous forme de comédie musicale. Jonathan Perrut, qui a écrit, réalisé et monté ce projet, a travaillé avec Valentin Ducreux pour la composition et la direction musicale, et Guillaume Hermange.

Ce film a été réalisé dans le cadre du Kinocaen, en juin dernier. L'histoire ? Julien et Gaëlle sont à l'âge où l'on commence à se poser des questions sur son avenir et où l'on a encore peur de se demander "Qu'est ce qu'on fait l'année prochaine ?". Alors que Gaëlle ose franchir le pas et poser LA question qui déterminera le futur immédiat des jeunes amoureux, elle obtient une réponse des plus... inattendues !

"Je crois que c'est ce que j'aurais aimé dire à mon amoureuse de l'époque", sourit Jonathan Perrut. Désormais, le film cumule plus de 90 000 vues sur Internet.