Insolite. Francis Cabrel se mobilise pour attirer un médecin dans son village

L'an passé, Francis Cabrel sortait son 14e album, "A l'aube revenant". Treize chansons qui confortaient la place de l'artiste parmi les chanteurs français les plus populaires. Un an plus tard, l'interprète de Petite Marie se distingue encore, mais sur un autre terrain cette fois-ci. L'habitant d'Astaffort, un village du Lot-et-Garonne, a prêté sa voix au clip de la maison de santé communale, diffusé puis le mercredi 22 septembre. Cette dernière recherche un nouveau médecin généraliste, puisque l'un des deux exerçant aujourd'hui dans le village s'apprête à partir à la retraite. Le coup de pouce de Francis Cabrel permettra-t-il à Astaffort d'attirer un nouveau médecin dans ce "petit paradis" ? Pour l'heure, le clip a été vu plus de 27 000 fois.