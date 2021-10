Alençon. Le passage à 30 km/h dans la ville fait débat chez les riverains

"Ils nous emmerdent avec leur changement de vitesse !", lance Patrick Delacroix, un riverain dans les rues d'Alençon. Tout comme Paris, Montpellier, Lille ou encore Nantes, la plus grande ville du département va elle aussi passer sous la barre des 30 km/h. Dès jeudi 30 septembre, la majorité des voitures verront l'aiguille de leur compteur chuter de 20 km/h.

Un changement qui fait débat chez les Alençonnais. Certains y voient "une bonne nouvelle, permettant d'augmenter la sécurité des cyclistes et piétons", dixit Daniel Niol. D'autres considèrent que les 30 km/h vont engendrer une multitude de problèmes. "Il va y avoir beaucoup d'accrochages, les gens vont se rentrer dedans. Et conduire en sous régime risque d'augmenter la pollution", affirme Christine Jaros.

Certains grands axes d'Alençon resteront limités à 50 km/h. - Ville d'Alençon

Toutes les voies de l'agglomération seront concernées, exceptés quelques grands axes : les rues de Bretagne et d'Argentan ainsi que les avenues de Basingstoke, du Général-Leclerc, de Quakenbruck, et du Rhin et Danube vont, elles, rester à 50 km/h.

Si la municipalité défend ce changement avec une augmentation de la sécurité et de la tranquillité, Jean-Pierre Giraud a un avis mitigé. Le passant se dit : "pour, mais à la fois contre". "Je suis d'accord sur le principe de la sécurité, mais ça ne sert à rien si ce n'est pas possible de verbaliser à cause du manquement d'effectif chez les forces de l'ordre." Michelle Guillaume prend le volant tous les jours. Elle se dit témoin d'incivilités quotidiennes dans les rues de la ville. "Certaines personnes se permettent de me doubler alors que c'est interdit, on dirait des malades !", s'exclame celle qui juge ce changement, "dans l'air du temps".