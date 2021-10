[Vidéo] Alençon. Les jeunes du lycée Mezen sur la piste des 24 heures Camions

"Ils ont encore du mal à redescendre sur Terre !", confie Julien Augry, professeur de conduite routière au lycée Mezen d'Alençon. Ce week-end des 25 et 26 septembre, l'établissement a proposé à 19 élèves de se rendre au Mans (Sarthe), à l'occasion des 24 heures Camions. Et les lycéens ne sont pas restés dans les tribunes. Les jeunes ont contribué à la mise en place des camions lors de cette compétition qui a accueilli les championnats de France et d'Europe.

Équipés de drapeaux, ils ont aidé les pilotes à se positionner sur la ligne de départ. Pour beaucoup c'était leur première fois sur ce circuit. "Ce sont des moments inoubliables !", se réjouit Samuel Coeuret, en première. Voir passer des véhicules de ce gabarit à quelques centimètres de soi ne laisse pas indifférent. "C'est impressionnant ! Certains camions nous frôlent, mais la conduite est maîtrisée donc il ne faut pas s'inquiéter", confie Olivier Bourdin, un camarade. Une fois les véhicules en position de départ, les lycéens ont pu retourner dans les tribunes afin de profiter au maximum du spectacle.

Rencontre avec une idole

Ce sont des élèves avec des étoiles plein les yeux qui se sont présentés face aux différents pilotes nationaux et internationaux. Ils ont eu la chance de rencontrer Téo Calvet, figure du sport automobile en camion. "C'était un plaisir d'avoir pu échanger quelques mots avec lui ! Puis nous sommes partis faire un tour du site", se remémore Benoît Chopin, en classe de première. Son ami Noah Crémer est quant à lui heureux d'avoir pu faire dédicacer son t-shirt par des pilotes. "J'en ai profité pour avoir un maximum de signatures par les pilotes que j'ai pu rencontrer", dit-il avant d'ajouter : "J'espère pouvoir revenir l'année prochaine."