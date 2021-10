Naval Group. "Si les Australiens veulent rester à Cherbourg, on les aidera"

L'ambassadrice d'Australie en France, Gillian Bird, était en visite à Cherbourg, lundi 27 septembre, après la rupture du contrat de douze sous-marins français. Une visite rapportée par Benoît Arrivé, maire de Cherbourg, Anna Pic, adjointe chargée des relations internationales, et Jean-Michel Houllegatte, sénateur PS. L'ambassadrice a expliqué que le rapatriement des familles australiennes installées à Cherbourg et qui voudraient rentrer au pays sera pris en charge progressivement, sur six mois. Quant aux autres : "Si les Australiens veulent rester à Cherbourg, on les aidera à rester, assure le maire. Comme on l'a fait à leur arrivée, sur la question du travail du conjoint, du logement, des écoles, de l'intégration des parents et des enfants dans les associations de la ville."

Une rencontre est prévue entre le maire et le Premier ministre Jean Castex lundi 4 octobre, à Matignon. Benoît Arrivé souhaite un "engagement de l'État ferme" auprès de Naval Group, pour s'assurer que des solutions soient trouvées pour chaque salarié.

Naval Group a annoncé vouloir reclasser au maximum ses 650 salariés mobilisés au niveau national sur ce contrat, ce qui implique le gel des recrutements de cadres et d'ingénieurs.