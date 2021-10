Seine-Maritime. Bientôt un grand tournoi de tennis féminin au Kindarena à Rouen

Il s'agirait du deuxième tournoi en salle le plus important de France. La Métropole Rouen Normandie (MRN) souhaite accueillir, dès l'année prochaine, un tournoi de tennis international féminin qui se déroulerait au Kindarena, selon une délibération votée en conseil métropolitain, lundi 27 septembre. "Ça s'inscrit dans la politique qu'on décline en termes de rééquilibrage de grands événements sportifs", explique David Lamiray, vice-président de la MRN en charge des sports.

Des joueuses dans le Top 100 mondial

Ce tournoi sera inscrit au WTA, la principale association sportive qui organise les compétitions de tennis féminin, et il sera doté de 125 000 dollars. "Tous les ans, nous aurons le meilleur du tennis féminin français au Kindarena, poursuit David Lamiray. Avec des joueuses qui seront dans les 100 premières joueuses classées ATP, c'est vraiment un tournoi que nous allons porter avec une véritable ambition." Les dates retenues, pour la première édition, vont du 29 octobre au 6 novembre 2022. "On travaille beaucoup avec les organisateurs, c'est quelque chose de très cadré", souligne le vice-président en renvoyant les détails précis sur ce tournoi rouennais au début d'année prochaine.

Pour autant, le Kindarena a déjà vu passer des compétitions internationales de tennis ces dernières années. C'était le cas les 20 et 21 avril 2019, avec la demi-finale de Fed Cup entre la France et la Roumanie, mais aussi, deux années auparavant, les hommes avec un quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne. "Le Kindarena est très apprécié", confirme David Lamiray, qui a eu plusieurs échanges avec Yannick Noah "qui adore ce lieu".

David Lamiray Impossible de lire le son.

Plusieurs facteurs permettent l'attractivité du palais des sports rouennais : "C'est une aréna en cœur d'agglomération, avec toutes les commodités à côté et à proximité des aéroports parisiens. Quand on veut avoir un tournoi d'envergure internationale, c'est important d'être assez proche de la capitale", complète le vice-président aux sports.