Rouen. "Le paysage a beaucoup changé, il y a un vrai confort de vie ici"

Habitante du quartier depuis 30 ans, Catherine Devaux est témoin de son évolution. D'ailleurs, elle y participe activement avec l'association Bien vivre et vieillir à la Grand Mare. Heureuse de vivre dans "ce poumon vert en plein milieu de la ville", elle assure qu'elle ne le quitterait pour rien au monde.

Qu'est-ce qui a le plus changé depuis quelques années ?

Pour moi, le moment le plus important de la transformation, c'est quand il a fallu détruire toutes les tours "verre et acier" et reloger tout le monde. Le paysage a beaucoup changé à ce moment-là. Et puis, il y a aussi l'arrivée du Teor qui a changé beaucoup de choses. Là, il y a une mobilité plus importante et les gens peuvent bouger. Ça redémarre, mais il y a aussi moins de commerces.

Est-ce qu'on vit mieux ici maintenant

qu'il y a 30 ans ?

Oui, je le pense ! En 30 ans j'ai vu des moments difficiles. Par exemple, il y avait plein de rodéos dans les rues. J'ai connu des zones d'insécurité dans le quartier que je ne retrouve plus du tout. Il n'y a pas d'endroit où je me dis que je ne peux pas aller. En fait, il y a un vrai confort de vie ici !

Comment y contribuez-vous

avec votre association ?

Le plus représentatif, c'est qu'on a créé une résidence intergénérationnelle avec un bailleur social et la Ville. Il y a aussi les jardins partagés, avec 54 parcelles pour tous les habitants et même les écoles. Mais on encourage aussi le lien social entre les générations avec différentes actions.