[Photos+vidéos] Le Havre. Inquiets par les éoliennes offshore, les pêcheurs manifestent

"Non, les éoliennes ne doivent pas remplacer les pêcheurs." Le slogan s'affiche sur plusieurs chalutiers, vendredi 24 septembre, au Havre. À l'appel du collectif Citoyens des mers, soutenu notamment par le Comité régional des pêches de Normandie, une quarantaine de bateaux étaient réunis dans la matinée à l'entrée du port pour dire leur inquiétude face aux projets de parcs éoliens en mer. Des navires immatriculés au Havre, à Fécamp en Seine-Maritime, à Caen, Honfleur ou Port-en-Bessin dans le Calvados, mais aussi à Boulogne-sur-Mer dans le Pas de Calais.

Un bateau de l'ONG environnementale Sea Sherpherd était également présent en mer, tout comme le journaliste Hugo Clément, venu tourner un numéro de son magazine Sur le front, qui sera en partie consacré à l'éolien offshore.

En manteau kaki, le journaliste Hugo Clément qui présente le magazine Sur le front consacré à l'environnement.

Les pêcheurs ont accosté en fin de matinée avant de se rendre bruyamment en cortège, en début d'après-midi, vers le Volcan où se déroule le forum LH2O, consacré à l'économie bleue. "Avec les éoliennes, on ne pourra plus pêcher où l'on veut. On investit aujourd'hui dans des bateaux qui valent un ou deux millions d'euros, mais on risque de ne plus pouvoir les payer !", déplore Pierre-Yves Grécourt, armateur basé au Tréport. Comme les autres manifestants, il redoute l'impact des machines sur les zones de pêches. "Le parc de Courseulles est en plein dans une zone pour les coquilles, l'encornet… On a peur qu'avec le chantier, tout se barre", explique Pierre Marie, venu de Port-en-Bessin. "Nous sommes de bonne foi, estime Vincent Lamidel, basé au Tréport. On ne s'est pas opposés au parc de Fécamp car il est sur une zone sur laquelle on ne pêche pas. Pour les autres, on a demandé à changer les positions, l'Etat ne veut rien savoir."

Les pêcheurs avaient rendez-vous dans l'après-midi aux affaires maritimes où ils doivent être reçus par la sous-préfète du Havre et le directeur de la Direction interrégionale de la mer Manche Est Mer du Nord. Dans le cortège, des membres de l'association Robin des Bois étaient également mobilisés en soutien, tout comme l'association Libre Horizon, qui regroupe des riverains des plages du Débarquement.

Ces pêcheurs du Tréport n'étaient pas venus seuls !

Plusieurs parcs éoliens offshore sont en projet au large de la Normandie, à Fécamp, Dieppe-Le Tréport, Courseulles-sur-Mer et Barfleur.