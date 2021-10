[Enquête]. Les forêts de l'Orne sont-elles la richesse de ce département ?

Charpentier couvreur à Saint-Pierre-des-Nids, Raphaël Macé subit de plein fouet la pénurie de bois.

Raphaël Macé est charpentier couvreur cogérant de MA2C, à Saint-Pierre-des-Nids. "Depuis mars, c'est la pénurie, confirme-t-il. Ce qui est rare est cher, c'est une augmentation jusqu'à +300 %. Ce n'est pas vivable pour les entreprises qui prévoient une hausse annuelle de 3 à 7 %, mais là c'est du jamais vu."

Comment expliquer cette pénurie ?

"À mon niveau, je n'ai pas d'explication. On a trois chantiers bloqués. Sur le lamellé-collé et les panneaux de bois, on n'arrive pas à se faire livrer, aucun de nos fournisseurs n'a de réponse. Leur phrase depuis six mois, c'est : 'Ça devrait s'arranger'. Mais personne ne sait dans quel délai. On nous promet des livraisons, mais quatre mois après, elles ne sont pas là. Et on nous a annoncé de nouvelles hausses."

Comment réagissent vos clients ?

"Les relations se tendent parfois, les devis effectués il y a plusieurs mois ne sont plus tenables. Certains clients comprennent la clause qui permet de réévaluer le prix en fonction de l'évolution du coût des matières premières. D'autres ne veulent pas comprendre que le bois a augmenté lorsqu'ils financent leurs travaux sur emprunt et que la facture finale augmente de 20 %, même si nous, artisans, n'avons pas augmenté le coût de notre prestation."

Les entreprises font-elles face ?

"Pour ne pas perdre de chantiers, certains seraient actuellement contraints de travailler à perte. Évidemment, cette situation ne pourra pas s'éterniser. J'ai vingt ans d'expérience dans la profession, heureusement, on avait fait un peu de stock de bois."